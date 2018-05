Corinthians divulga lista de inscritos na Libertadores

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira a lista de inscritos para a Libertadores. O goleiro Douglas, contratado este ano, não foi relacionado porque deve ser emprestado. Outro que não está no grupo é o atacante Mendoza. O jogador retornou de empréstimo do Chennaiyin, da Índia, e também não deve ficar no Parque São Jorge.

Dois jogadores que não foram inscritos na primeira lista do Campeonato Paulista fazem parte da relação da Libertadores: o volante Cristian e o meia Alan Mineiro. O primeiro se recupera de lesão e o segundo está fora de forma.

O zagueiro Balbuena, que teve o seu nome publicado nesta segunda-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, está inscrito. O paraguaio, no entanto, não viajou para o Chile, onde o Corinthians faz na quarta-feira a sua estreia na competição diante do Cobresal, em El Salvador.

Confira a lista de inscritos:

Goleiros: Cássio, Walter, Matheus Vidotto, Caíque.

Laterais: Uendel, Guilherme Arana, Fagner, Edilson.

Zagueiros: Yago, Vilson, Felipe, Pedro Henrique, Fabian Balbuena.

Volantes: Cristian, Willians, Bruno Henrique, Elias, Maycon.

Meias: Guilherme, Alan Mineiro, Danilo, Matheus Pereira, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone.

Atacantes: Rildo, Lucca, Romero, Luciano, André.