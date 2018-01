Corinthians divulga lista de inscritos no Paulista com Lucca

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira uma parte da lista dos 26 inscritos do Campeonato Paulista e alguns jogadores das categorias de base. São 20 jogadores para a lista A e mais sete para o grupo B, da base, que será chamada de Pratas da Casa pela Federação Paulista.

+ Emerson Sheik assina até fim de junho e está de volta ao Corinthians

A lista conta, basicamente, com os jogadores que vão enfrentar a Ponte Preta, quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, pela estreia no Paulista. Dentre os nomes que estão fora, chama a atenção a ausência dos volantes Jean e Fellipe Bastos, do meia Giovanni Augusto e do lateral-direito Léo Príncipe. O clube tem até o dia 23 de fevereiro para completar os 26 nomes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quatro nomes devem ser incluídos em breve. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o zagueiro Henrique, o atacante Emerson Sheik e o meia Matheus Vital. Lembrando que entram no grupo dos jogadores da base, os atletas que têm até 21 anos, que estejam no clube há pelo menos um ano e disputado pelo menos uma competição por esse time.

Neste ano, a Federação também permitiu que os clubes inscrevam uma lista "B", composta por atletas formados na base. O Corinthians colocou sete nomes nesta relação: o goleiro Filipe, o lateral-esquerdo Guilherme Romão, o zagueiro Léo Santos, os volantes Maycon e Mantuan, o meia Pedrinho e o atacante Carlinhos.

A lista de 20 atletas já assegurados na disputa do estadual conta com:

Goleiros: Cássio, Caíque e Walter

Laterais: Fagner

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Yago

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Renê Júnior e Camacho

Meias: Rodriguinho, Jadson, Danilo e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Clayson, Kazim, Júnior Dutra e Lucca

E são mais sete garotos da base:

Goleiro: Filipe

Lateral: Guilherme Romão

Zagueiro: Léo Santos

Volante: Maycon e Mantuan

Meia: Pedrinho

Atacante: Carlinhos