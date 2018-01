Corinthians diz não para Marcelinho No dia da reapresentação do Corinthians, um ex-jogador do time roubou a cena. O meia Marcelinho Carioca, atualmente sem clube, esteve hoje no Parque São Jorge e conversou por cerca de dez minutos com o diretor de Futebol, Antônio Roque Citadini. O dirigente, no entanto, nega a possibilidade do atleta reintegrar a equipe. "Não há nada entre o Corinthians e o Marcelinho, foi apenas uma visita cordial. Recebemos vários ex-jogadores aqui, ele foi só mais um", disse o dirigente. Pessoas ligadas a Marcelinho garantem que ele tem a intenção de voltar à equipe e apagar na memória dos corintianos a forma desastrosa como deixou a equipe, em 2001, após uma das maiores confusões da história recente do clube. Naquele ano, Marcelinho se desentendeu com quase todos os companheiros do elenco e com o então técnico Vanderlei Luxemburgo. Deixou o time e foi para o Santos. O Corinthians entrou na Justiça contra o meia, alegando quebra de contrato. Na decisão em primeira instância, o jogador ficou obrigado a pagar R$ 5 milhões ao clube. Na época, Citadini afirmou que Marcelinho nunca mais pisaria no Corinthians. Hoje, entretanto, recebeu "fraternalmente" o jogador. Qual o assunto? "Quando uma pessoa visita a gente, numa conversa amigável, a gente não sai por aí dizendo qual foi o assunto que falamos", afirmou. De acordo com ele, mesmo que o clube estivesse interessado na volta do meia, a negociação seria muito difícil por causa das pendências judiciais envolvendo o atleta. "Mesmo se fosse resolvida esssa questão, teria o problema técnico, não sei se...", deixou no ar o dirigente. Marcelinho está sem clube desde dezembro, quando rescindiu contrato com o Gamba Osaka, do Japão. Especula-se que o Flamengo e o São Caetano tenham interesse no atleta. O dirigente garantiu que até sexta-feira, dia em que o elenco inicia a pré-temporada, em Extrema (MG), pelo menos mais três reforços - além do zagueiro Capone, apresentado hoje - serão anunciados, e reiterou que Marcelinho não estará entre esses atletas. Marcinho pode ser um desses nomes. Citadini disse que o clube ainda não desistiu da contratação por empréstimo do meia. Marcinho, que tem o passe vinculado ao Paulista, de Jundiaí, quer ficar no Corinthians, mas foi negociado com o São Caetano. "A gente ainda está conversando, é nossa intenção ter o Marcinho", garantiu. Citadini admitiu que Vampeta, cujo contrato com o clube se encerrou no final do ano passado e que tem os direitos federativos presos ao Flamengo, poderá acertar um novo vínculo nas próximas horas. Na reapresentação do elenco após as férias, a única novidade foi o zagueiro Capone, que estava no futebol turco. O jogador assinou contrato até o final da temporada. "Já deu para perceber que esta camisa pesa no primeiro dia de treinamentos. Terei que correr muito para honrá-la. O grupo tem um ideal, que é a conquista da Taça Libertadores, e quero ajudar muito para que este título seja conquistado pela primeira vez pelo Corinthians". Após ficar quatro anos fora do Brasil, Capone admitiu que boa parte da torcida não tem lembrança de suas atuações. "Hoje sou um jogador desconhecido. Mas o fato de estar em um grupo forte, que receberá reforços, me faz crer que o ano será bom". Parreira - Citadini afirmou hoje que não vai comentar uma provável saída do treinador Carlos Alberto Parreira para assumir a coordenação técnica da seleção brasileira. "Eu não vou comentar boato. O Parreira não disse que recebeu o convite e nem a CBF falou que vai convidá-lo, então é tudo boato."