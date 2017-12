Corinthians diz que Tevez não sai agora ?Não há dinheiro ou jogador que faça o Carlitos sair agora do Corinthians?, promete Kia Joorabchian. O presidente da MSI disse isso, nesta quinta-feira, ao vice-presidente do clube, Andrés Sanchez, diante dos boatos vindos da Inglaterra garantindo que o Chelsea trocaria Crespo pelo atacante corintiano em 2006. ?E tem mais, o Carlitos não quer sair. E muito menos nós queremos negociá-lo. Só nós sabemos a importância dele nesta hora decisiva do Brasileiro?, avisou Andrés Sanchez. Principal jogador do elenco corintiano, Tevez virou líder do grupo e ídolo da torcida. E está totalmente ambientado ao clube. Além disso, tem a experiência para conduzir o time rumo ao título brasileiro. Afinal, apenas com 21 anos, já foi campeão olímpico, mundial, argentino, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E os demais jogadores do elenco reconhecem tudo isso. ?Ele é o jogador mais interessado em ganhar o Brasileiro do elenco. A gente fica admirado porque ele teria tudo para se acomodar. Você já viu uma estrela, camisa 10, com excelente salário ficar preocupado em animar os demais jogadores, brigar em campo como um juvenil para ganhar o título? Isso não existe?, afirmou o zagueiro Betão. ?O Carlitos está fazendo tudo para passar a sua garra para o time. A sua vontade de ganhar o Brasileiro não é comum. Isso contagia. Não é por acaso que ele é o nosso capitão?, disse Nilmar, mais empolgado do que um fã. ?Lógico que a postura do Tevez é fundamental nesses jogos decisivos. Ele é o maior atacante do mundo e está fazendo de tudo para empolgar o time. Sua aplicação é mesmo diferenciada?, revelou o técnico Antônio Lopes. Tevez soube do convite público que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é corintiano, para visitá-lo em Brasília. O jogador disse que aceita, mas antes quer ganhar o título brasileiro.