Corinthians diz ter preferência para contratar o meia Danilo

O presidente Andrés Sanchez revelou nesta terça-feira que o Corinthians está perto de fechar a contratação do meia Danilo. O dirigente explicou que o clube do Parque São Jorge obteve a preferência na negociação para se reforçar com o meio-campista, atualmente no futebol japonês.

Veja também:

Ronaldo volta a declarar sua torcida pelo Flamengo

Andrés diz que Corinthians não terá pressão na Libertadores

Iarley revela contrato de um ano e meio com o Corinthians

"Tive uma conversa há dois, três meses e o procurador dele [Gilmar Rinaldi] me deu prioridade. Vamos conversar com eles na quinta ou na sexta-feira e tentar fechar a contratação", afirmou Andres, confirmando o interesse corintiano no ex-jogador do São Paulo.

O dirigente revelou que o Corinthians procura reforçar seu sistema defensivo. "É um zagueiro. Hoje em dias está mais difícil de contratar", explicou Andres, que confirmou o acerto com Ralf, e admitiu que o clube está perto de assinar com Iarley, Tcheco e Roberto Carlos.