Corinthians doa camisas ao Fome Zero O Corinthians vai doar ao Fome Zero camisas autografadas por todos os jogadores do atual elenco do clube. A doação foi acertada nesta terça-feira durante audiência de jogadores e direção do clube paulista com o presidente Lula, em Brasília. A entrega das camisetas do clube será feita em São Paulo, neste mês, e vai contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias. O material doado já vai conter a quarta estrela, referente ao tetracampeonato brasileiro de futebol conquistado no último domingo. As camisetas deverão ser leiloadas e o dinheiro utilizado na construção de cisternas.