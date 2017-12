Corinthians dobra prêmio por vitória O Paraná resgatou o clima de confiança no título brasileiro no Corinthians. Ao derrotar o Internacional, manteve o time gaúcho na confortável distância de seis pontos. Os sorrisos aliviados dos jogadores e até do sisudo Antônio Lopes demonstravam estarem superados o susto e a pressão que a derrota para o Cruzeiro havia trazido para o Parque São Jorge. Para melhorar ainda mais as coisas, o vice-presidente Andres Sanchez confirmou que a premiação para os últimos seis jogos irá valer até o dobro do que o normal. Ou seja: em vez dos R$ 3 mil por vitória, ganhar uma partida valerá R$ 6 mil. É a melhor premiação entre todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro. O incentivo já vale a partir da partida de domingo, contra o Santos, às 16 horas, no Pacaembu. ?Não dá para negar que a vitória do Paraná diante do Internacional foi muito bem-vinda. Nós estamos trabalhando forte no nosso time. Mas esse resultado nos ajudou. Dá para trabalhar com mais tranqüilidade?, resumia, feliz, Antônio Lopes. ?O Paraná nos ajudou. Se o Internacional vencesse, a vantagem ficaria mínima, três pontos. A pressão diminuiu. Agora cabe ao nosso time continuar fazendo a sua parte. Temos de vencer o Santos e seguir na liderança?, dizia Rosinei. A tranqüilidade no Parque São Jorge era facilmente detectável. Tevez e Carlos Alberto nem treinaram com o time. Se limitaram apenas a tirar fotos para campanhas publicitárias da Nike, patrocinadora do time. Ao contrário do que fez em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, Lopes será um pouco mais corajoso e colocará Carlos Alberto no meio de campo desde o início do jogo. Ele ocupará o lugar que era de Roger. O Corinthians não terá medo de atacar o Santos no clássico. Hugo, com função bem mais defensiva, será adaptado à lateral esquerda. ?Ele já jogou assim contra o Puma e foi muito bem. O Hugo terá de atuar como o Gustavo Nery que não poderá jogar por estar suspenso. Temos os volantes que poderão dar a cobertura enquanto ele estiver atacando.? Mas a maior mudança será a aposta em Wendell como zagueiro, ao lado de Marinho. Betão está suspenso. O treinador tinha Wescley, mas preferiu adaptar o volante para a posição. ?O Wendell foi muito bem no treino. Ele sabe como marcar pela esquerda. Se eu colocasse o Wescley ao lado do Marinho o estaria sacrificando. Seu rendimento é muito melhor marcando pela direita?, disse Lopes. Marcelo Mattos e Bruno Octávio foram orientados pelo treinador para se revezarem na marcação do jogador santista que mais preocupa Antônio Lopes : Giovanni. ?Não poderemos dar espaço para que ele consiga armar as jogadas ofensivas do Santos. Esse é o maior problema nesse clássico. Vamos marcá-lo com todo cuidado. Sabemos o que ele pode fazer em campo?, elogia Mattos. Depois da partida contra o Santos, Lopes irá fazer uma triagem para escolher os jogadores que viajarão na segunda-feira pela manhã para o México. O time irá enfrentar na quarta-feira o Pumas pela Copa Sul-Americana. O treinador sabe que a diretoria exige a classificação para as semifinais da competição internacional. Mas sabe que vencer o Brasileiro é prioridade. Por isso poupará titulares importantes.