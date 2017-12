Corinthians domina lista da CBF A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta terça-feira a lista dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2005 - em pesquisa realizada entre técnicos, personalidades do esporte e jornalistas especializados. Foram indicados três jogadores para cada posição, além dos técnicos e árbitros. A seleção do campeonato será conhecida no dia 5 de dezembro, um dia depois do última rodada. O Corinthians foi o time que mais teve indicados: foram nove jogadores no total. A equipe paulista só não teve indicados para lateral-direito e centroavante. O Inter teve quatro jogadores de linha, mais o técnico, mesmo desempenho do Goiás. Uma das surpresas da lista dos melhores do campeonato - apresentada na sede da CBF pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira - foi a ausência do treinador Antônio Lopes, que está muito perto de sagrar-se campeão. Na categoria Melhor Técnico os mais votados foram Muricy Ramalho (Inter), Abel Braga (Fluminense) e Geninho (Goiás). Veja a lista dos 3 melhores em cada posição no Brasileiro 2005: Goleiro Fábio Costa (Corinthians) Harley (Goiás) Rogério Ceni (São Paulo) Lateral-direito Cicinho (São Paulo) Gabriel (Fluminense) Paulo Baier (Goiás) Zagueiro central André Dias (Goiás) Betão (Corinthians) Lugano (São Paulo) Quarto-zagueiro André Leone (Goiás) Gamarra (Palmeiras) Marinho (Corinthians) Lateral-esquerdo Gustavo Nery (Corinthians) Jorge Wagner (Inter) Michel Bastos (Figueirense) Primeiro volante Marcão (Fluminense) Marcelo Mattos (Corinthians) Mineiro (São Paulo) Segundo volante Arouca (Fluminense) Rosinei (Corinthians) Tinga (Inter) Meia-direita Carlos Alberto (Corinthians) Juninho Paulista (Palmeiras) Petkovic (Fluminense) Meia-esquerda Ricardinho (Santos) Rodrigo Tabata (Goiás) Roger (Corinthians) Ponta-de-lança Tevez (Corinthians) Edmundo (Figueirense) Fernandão (Inter) Atacante Alex Dias (Vasco) Rafael Sóbis (Inter) Robson (Paysandu) Técnico Abel Braga (Fluminense) Geninho (Goiás) Muricy Ramalho (Inter) Árbitro Carlos Eugênio Simon Leonardo Gaciba Wagner Tardelli