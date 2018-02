Corinthians: Dualib prepara banquete Enquanto os funcionários trabalham preparando o salão nobre para receber os convidados para o banquete de aniversário do clube, segunda-feira à noite, a preocupação do presidente Alberto Dualib é bem outra. Ele irá verificar pela manhã no banco se o dinheiro prometido pela MSI caiu na conta do Corinthians. O clube tem uma dívida de ultrapassa os R$ 60 milhões. O presidente do fundo de investimentos, Kia Joorabchian, havia prometido há dez dias que depositaria o dinheiro na conta do clube. Só que até agora nada. Dualib quer evitar desgastes públicos com o parceiro que tanto brigou para ter no Parque São Jorge. Kia disse a Dualib que o problema era meramente burocrático. Com a constituição da MSI no Brasil, o dinheiro poderia ser dado para o clube repassá-lo aos devedores. Se por acaso, Kia adiar mais uma vez o depósito dos dólares prometidos, o banquete promete ser mais sombrio do que os próprios conselheiros contrários à parceria poderiam supor.