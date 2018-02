Corinthians: e ainda tem o tabu O Corinthians escolheu um adversário complicado para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Domingo à tarde, no Estádio do Pacaembu, terá pela frente o Santos, que venceu os últimos três jogos. Para piorar, há três anos o time do técnico Tite não ganha do adversário. A situação é complicada. Na competição nacional a equipe não sabe o que é ganhar há cinco jogos ? a última vitória foi contra o Guarani, dia 16 de maio, 1 a 0, gol de Jô ? e são seis partidas se for somada a derrota para o Vitória (2 a 0), que custou a eliminação da Copa do Brasil. Ainda sim, o treinador corintiano enxerga evoluções no time. Mas jogadores sabem que a pressão aumenta a cada jogo. ?Nada melhor que um clássico para a gente começar a reação?, afirma o volante Fabinho, que voltará ao time no lugar de Wendell, suspenso. ?Não acredito que volto em uma fogueira. É sempre bom voltar em um clássico, todo mundo quer jogar?. Mas o que o Corinthians tem de fazer para voltar a vencer? ?Acho que precisamos controlar um pouco a ansiedade?, receita Fabinho. Porém, a falta de gols preocupa o time. A ineficiência dos atacantes é clara ? o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o lateral Rogério, agora jogando como volante. Marcelo Ramos, contratado para fazer gols, não marca há quase dois meses. A última ? e única ? vez foi contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. ?Precisamos soltar a bola redonda, pois ele não está com sorte?, disse Fabinho. Uma das tentativas de solucionar o problema é a entrada de Fábio Baiano, que veio do São Caetano e estreará. ?A nossa expectativa é que as coisas melhorem. Ele não chegou à toa?, comentou Fabinho. Para Rogério, um dos líderes da equipe, a vitória demora a sair por questão de detalhes. ?Antes a gente não pensava em tomar gols, saíamos na frente. Eu acho que se a gente marcar primeiro tem mais chance de vencer o Santos?, afirmou Rogério, que aproveitou para avisar que não quer briga judicial com o Corinthians por causa de direitos de imagem atrasados. ?Isso é só com o meu advogado?. O jogador demonstrou irritação com o fato de ser lembrado, a cada jogo contra o Santos, da ?pedaladas? que levou de Robinho na decisão do Brasileiro de 2002. ?Ninguém fala do gol de falta que marquei contra o São Paulo no título do Rio São Paulo (2002).? Nesta quarta-feira, enquanto os jogadores realizavam um coletivo ? empate por 2 a 2 ? o filho do atacante Marcelo Ramos brincava com a bola. E deixou escapar. ?Torço para o melhor alvinegro do Brasil, o Santos?, disse Marcelo, de 10 anos. O garoto revelou ainda, com certo exagero, que considera o atacante Robinho o sucessor de Pelé. ?Mas eu torço para o Corinthians primeiro?, despistou.