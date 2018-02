Corinthians é bi-campeão da Premier Cup A equipe Sub-15 do Corinthians conquistou nesta quinta-feira o bicampeonato invicto da Manchester United Premier Cup, e automaticamente uma vaga na fase mundial da competição, em Manchester, na Inglaterra. No jogo final, a equipe paulista, dirigida pelo técnico José Carlos Grandini, empatou com a Inter de Porto Alegre em 1 a 1. Na campanha do título, o Corinthians obteve três vitórias e dois empates, terminando a competição com 11 pontos ganhos, contra 9 dos gaúchos e 8 do Flamengo, que empatou com o Pão de Açucar E.C. em 1 a 1. O atacante Caju marcou para o Corinthians aos 17 minutos do segundo tempo. Logo em seguida, o Inter empatou com Alexandre. Além do título, o Corinthians teve os dois artilheiros do campeonato, Lula e Ronaldo, ambos com três gols. O Corinthians representará o Brasil na fase mundial da competição, que este ano será disputada entre 30 de julho e 6 de agosto em Manchester, nas dependências do Manchester United, organizador do evento. Ao todo, serão 20 times na etapa mundial. Além da equipe brasileira e do Manchester United, jogarão uma equipe da Argentina, México, Chile e outra pré-classificada da América Latina, uma da África, uma dos Estados Unidos, quatro da Ásia (China, Japão, Coréia do Sul e outra pré-classificada) e oito da Europa. Classificação Final 1o) Corinthians - 11 pontos 2º) Internacional - 9 3o) Flamengo - 8 4o) Pão de Açúcar - 7 5º) São Paulo - 3 6o) Vitória - 2