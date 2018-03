Corinthians e Botafogo se enfrentam com a cabeça nas quartas

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 17h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, focados em outros jogos e não no que disputarão nesta última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Por isso, ambos devem levar a campo times mistos, já que estão classificados.

Ambos só precisam definir as posições para a próxima fase. O Corinthians ainda aguarda para saber se enfrentar Ituano e Bragantino. Um empate em Ribeirão Preto, já lhe garante a primeira colocação do grupo A. Já o Botafogo é o segundo do grupo D e para acabar à frente do Santos, precisa vencer e torcer por um tropeço do time da Vila Belmiro.

O Corinthians tem como maior preocupação no momento a partida contra o Deportivo Lara, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. Por isso, o técnico Fábio Carille deve dar um descanso ao meia Jadson, desgastado fisicamente, e ainda pode preservar mais alguns atletas. Desfalques certos são o lateral-direito Fagner e o atacante Clayson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Renê Júnior está machucado e também fora de combate.

A principal novidade do time alvinegro é a presença do volante Mantuan improvisado na lateral-direita. O garoto de 20 anos fará seu primeiro jogo na temporada. Mateus Vital e Lucca ganham nova oportunidade como titular.

No Botafogo, o técnico Léo Condé já indicou que deve poupar alguns atletas. O artilheiro Bruno Morais, que ficou de fora da rodada passada por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda, é um dos nomes que não serão relacionados.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Tiago Cardoso; Marcos Martins, Plínio, Carlos Henrique e Mascarenhas; Serginho, Walfrido, Everton Heleno, Danielzinho e Dodô; Jheimy

Técnico: Léo Condé

Corinthians: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Mateus Vital, Rodriguinho e Lucca; Romero

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Horário: 17h