Corinthians e Botafogo vão à final Em dois jogos dramáticos, Corinthians e Botafogo eliminaram Santos e Ponte Preta, respectivamente, e farão decisão inédita do Campeonato Paulista. O Corinthians, que busca seu 24.º título estadual, classificou-se graças a um belo gol de Ricardinho, aos 48 minutos do segundo tempo, na vitória por 2 a 1, no Morumbi. O Botafogo, que pela primeira vez chega à final do estadual, conseguiu a vaga ao empatar por 3 a 3 com a Ponte, em Campinas. O time de Lori Sandri perdia por 3 a 1 até 30 minutos do segundo tempo. O mando dos jogos finais, nos dois próximos domingos, pertence à Federação Paulista de Futebol. O Botafogo quer levar a primeira partida para o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Por ter feito melhor campanha, o Corinthians tem a vantagem de jogar por empates.