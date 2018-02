Corinthians e Bragantino ficam no 0 a 0 Num amistoso de luxo entre o classificado Corinthians B e o eliminado Bragantino, ninguém mereceu mais do que o 0 a 0, neste sábado à tarde, no Parque São Jorge, pela abertura da última rodada da primeira fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o resultado, o Corinthians evitou sua quarta derrota seguida e permaneceu na terceira colocação do Grupo 3, com 19 pontos. Agora, espera o resultado do jogo do Guarani para ver se fica em terceiro ou quarto lugar, já que o time de Campinas tem 17 pontos e joga no domingo contra o eliminado Palmeiras B, em São Paulo. O Bragantino, com 11 pontos, terminou a sua participação em sexto lugar.