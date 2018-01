Corinthians é campeão da Copa São Paulo O Corinthians é campeão da 35ª edição da Copa São Paulo de Juniores. Neste domingo, no Pacaembu lotado, os corintianos venceram o São Paulo por 2 a 0, com gols de Bobô e Rafael no segundo tempo. Assim, o clube do Parque São Jorge chegou ao 5º título do torneio, igualando a marca recorde do Fluminense. Esta foi a 12ª vez que o Corinthians chegou à final da Copa SP. Antes, tinha sido campeão nas duas primeiras edições, em 1969 e 1970, além de ter vencido em 1995 e 1999. O São Paulo disputou neste domingo a sua 7ª decisão - ganhou dois, em 1993 e 2000. Em campo, os dois times adotaram táticas diferentes. O Coritinhians utilizou o esquema 4-4-2, com a orientação do técnico Adailton Ladeira para explorar as laterais e aproveitar o espaço aberto pelo esquema 3-5-2 do São Paulo, dirigido por Marcos Vizzolli. O Corinthians mostrou garra e disposição, mas só ameaçou com chutes de longa distância. O São Paulo, com mais técnica, criou as melhores chances, sempre na troca rápida de passes na linha ofensiva. As melhores chances do São Paulo foram com o atacante Diego Tardelli. Ele finalizou com perigo duas vezes, aos 13 e aos 31 minutos, mas o goleiro Júlio César fez boas defesas. No segundo tempo, Adailton Ladeira tentou acertar a marcação com a entrada de Nilton no lugar de Ronny no meio-de-campo. Outra mudança foi no ataque: Bobô substituiu Ednei. A mudança deu certo e, aos 5 minutos, o Corinthians abriu o placar. Bobô dominou a bola livre na frente da área e chutou cruzado para fazer 1 a 0. Aos 16 minutos, o São Paulo perdeu o principal jogador do seu time, o atacante Diego Tardelli, que sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. Mesmo contundido, ele tentou continuar em campo, mas foi substituído por Paulo Mattos. Vizzolli ainda trocou Hernandes por Aílton. A partir dos 20 minutos, cada time ficou com 10 jogadores em campo. André e Fininho trocaram ofensas e foram expulsos. Aí, o Corinthians tirou o atacante Abuda para colocar o zagueiro Renato. No São Paulo aconteceu o contrário: o volante Carlinhos deu lugar ao atacante Robert. Com essas mudanças, o São Paulo passou a pressionar ainda mais, em busca do empate. Mas o Corinthians se fechou bem na defesa. Aos 30, mais um são-paulino foi expulso: Alê. Aí, abriu mais espaço para o contra-ataque corintiano. Num desses lances, aos 39 minutos, o goleiro Matheus fez pênalti em Jô. Na cobrança, Rafael bateu forte no canto esquerdo: 2 a 0. Foi o que faltava para a torcida fazer a festa nas arquibancadas: o Corinthians começa bem o ano, com o título da Copa São Paulo.