Corinthians é campeão do Brasileiro Sub-20 em jogo adiado por apagão

Depois do apagão que adiou a final marcada para a noite de sábado, o Corinthians derrotou o Atlético-PR por 1 a 0 na manhã deste domingo, no Estádio Passo d''Areia, em Porto Alegre, e faturou o inédito título do Campeonato Brasileiro Sub-20. O paraguaio Gustavo Viera foi o autor do único gol da partida.

A decisão estava agendada para as 21 horas deste sábado, mas a forte chuva que atingiu a capital gaúcha causou uma forte queda de energia no Passo d'Areia. A organização até tentou retomar a força para realizar a partida na noite passada. Sem sucesso, acabaram adiando o jogo para este domingo.

E na manhã deste domingo o Corinthians foi atrás do título, obtido graças ao gol de Viera, meia contratado em agosto por indicação do ex-zagueiro Gamarra. Logo no início da segunda etapa, Léo disparou pela direita e cruzou na área para Viera, sem marcação, só escorar para as redes.

O gol garantiu o título, que coroou a grande campanha corintiana no Brasileiro Sub-20. Invicto, o time paulista conquistou quatro vitórias e obteve três empates nas sete partidas disputadas.