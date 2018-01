Corinthians é derrotado na Rússia Com um gol no início do segundo tempo, a equipe russa do Saturn derrotou, neste domingo, o Corinthians, em Ramenskoye, Rússia. O gol foi marcado por Medved, superando o goleiro Doni. Pelo amistoso, o time brasileiro recebeu US$ 150 mil. O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Fortaleza, no Pacaembu. O Saturn iniciou no ataque e logo aos oito minutos obrigou Doni a fazer boa defesa. O Corinthians só ameaçou o gol russo aos 15 minutos, com Wilson, mas o atacante errou o alvo. Sete minutos mais tarde, Doni voltou a salvar o Corinthians, após finalização de Da Silva. Logo depois, Wilson foi derrubado na área, mas o juiz nada marcou. Aos 27, Fabinho arriscou de longe e assustou o goleiro russo, que no minuto seguinte fez grande defesa após cabeçada forte de Jô, em jogada iniciada por Coelho. O Corinthians voltou para o segundo tempo desatento. Logo aos 6 minutos, Medved aproveitou falha na marcação da zaga corintiana e chutou de pé esquerdo para abrir o placar. Com Jamelli no lugar de Robert, o Corinthians ganhou mais velocidade no ataque e teve duas chances para empatar: Jô e Marquinhos falharam na finalização. Da mesma, Fabrício e André Luiz erraram no fim da portida. O Corinthians jogou com: Doni; Coelho (Betão), Anderson, Marquinhos (Marcus Vinícius) e Moreno (Roger); Fabrício, Fabinho, Robert (Jamelli) e André Luiz; Wilson (Fumagalli) e Jô (Wendel). Técnico: Geninho.