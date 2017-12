Corinthians é destaque na Copa FPF Passadas cinco rodadas da primeira fase, a Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) já tem alguns favoritos. O Corinthians vem sendo o grande destaque do Grupo 3, até agora o mais equilibrado, uma vez que, assim como o time principal no Campeonato Brasileiro, está na liderança. Na Copa FPF, o time do Parque São Jorge divide a ponta com o Ituano. Cada um tem 10 pontos e domingo eles empataram sem gols. O Corinthians tem a vantagem no saldo de gols - 8 a 4 - mesmo porque sua defesa ainda não sofreu gol em quatro jogos. O técnico é Adaílton Ladeira, bicampeão da Taça São Paulo de Juniores, e que tem moldado vários talentos para o time principal. Na goleada de 5 a 3 sobre a Ponte Preta, em Campinas, quatro meninos titulares saíram do trabalho de base: Edson, Betão, Rosinei e Wendell. Não é por acaso que o Corinthians lidera os grupos em três outras categorias: Sub-20, Sub-17 e Sub-15. No Grupo 1, o Comercial lidera isolado, com nove pontos mas sendo seguido de perto por Rio Claro e XV de Piracicaba, que tem oito pontos cada. No Grupo 2, o Rio Preto - depois de ser inocentado de uma acusação de ter escalado um jogador irregular e se livrado da ameaça de perda de pontos - segue na liderança com 10 pontos. Por fim, no Grupo 4, o ECO-Osasco lidera com oito pontos mesmo com um jogo a menos. Pelo regulamento, os quatro melhores classificados de cada grupo seguem para a segunda fase. O campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006.