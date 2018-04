Corinthians é eleito por revista como o clube mais valioso da América

Avaliado em cerca de R$ 1,5 bilhão, o clube do Parque São Jorge está bem à frente dos "rivais". O Grêmio , segundo colocado na lista, vale R$ 917 milhões e o Palmeiras , muito por conta de seu recém-inaugurado estádio, é o terceiro, com R$ 885 milhões.

Na quarta colocação, aparece o Chivas Guadalajara, do México, seguido de perto pelo New York Red Bulls, que disputa a Major League Soccer. As duas equipes são perseguidas pelo Internacional , que vale R$ 625 milhões. Outro brasileiro que integra o Top 10 é o São Paulo , com valor estimado em R$ 487 milhões.