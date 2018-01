Corinthians é exemplo negativo para o Santos A desclassificação do Corinthians diante do River Plate teve uma serventia inesperada: servir de exemplo para o Santos tentar vencer a Libertadores. Em conversas reservadas com os jogadores, Leão já deixou claro tudo o que ele não quer ver amanhã no Morumbi. "O Leão foi direto. Disse que o primeiro passo para ganharmos o título será não repetir o comportamento do Corinthians. As condições serão parecidas: precisamos reverter a desvantagem e o estádio estará repleto de nossos torcedores. Não podemos transformar a partida em uma guerra porque é tudo o que os argentinos querem. Eles sabem como ninguém tirar vantagem de uma partida tumultuada. O que acontece entre os corintianos e o time do River foi uma lição", resume, Diego. "Tenho certeza de que os jogadores do Corinthians devem pensar que se tivessem apenas se preocupado em jogar futebol teriam ido mais longe na Libertadores. Repetir isso seria bobagem. Por mais que a esquipe do Boca fique falando bobagem ou provocando, não importa. Tudo o que eles querem é nos abalar psicologicamente. Eles não vão conseguir. Estamos pensando em fazer os gols e ficar com o título. Vamos jogar futebol para não nos arrepender depois", assegura Ricardo Oliveira. Os jogadores que Leão mais enfatizou a necessidade do sangue frio foram os zagueiros. Principalmente Alex que confessa estar mais pressionado do que o restante da equipe por haver falhado infantilmente no segundo gol do River em Buenos Aires. "Eu não vou negar que quero demais essa vitória para não ficar marcado como o jogador que atrapalhou o Santos na decisão. Só que vou manter os meus nervos no lugar. Não vai adiantar nada entrar nervoso e repetir o que o Roger do Corinthians fez. Perder um jogador por expulsão em partida decisiva com time argentino é facilitar tudo para eles. Nós estamos conscientes e manteremos os nervos no lugar." Rancoroso graças à uma experiência mais do que amarga contra os argentinos - teve de fazer plástica para reconstruir o rosto ferido na briga pelo título da Conmebol com o Atlético Mineiro em 1997 - Leão fez questão de insistir aos atletas para não terem a primeira partida como parâmentro. "Eles foram controlados demais em Buenos Aires. Apenas o Schelotto que ficou me perturbando falando que eu caía muito em campo. Os outros, não. Todos nos respeitaram demais. Mas quem garantem que eles agirão da mesma maneira na final? Então é nervos no lugar e mostrar que apesar da juventude, nós não vamos perder para nós mesmos", assegura Diego, muito sério. Só um jogador no elenco santista relaxa quando é lembrado sobre a provocação dos argentinos: Robinho. "Todo mundo viu quanto o Corinthians errou ao querer resolver dar pontapés nos argentinos. Eles são manhosos. Nós não vamos fazer o mesmo. Lá mesmo em Buenos Aires, o lateral direito deles, o Ibarra, cansou de me dar pontapés e me ameaçar. Eu nem ligava. Também, não entendia direito o que ele estava falando... Por mim, se quiser xingar, xinga. Se quiser dar pontapé, pode dar. Eu vou jogar sem nem olhar para eles. Quero ganhar é ganhar a final e ser campeão. Dar porrada não garante título a ninguém." Leão quer o time apenas jogando futebol que ele evitará até mesmo a palavra ?maldita? usada por Geninho que atiçou Roger a dar um pontapé em D´Alessandro e custou o cartão vermelho ao corintiano. Não falará em hipótese alguma ?pega? para não ser mal interpretado e correr o risco de perder um jogador e a decisão.