Corinthians e Ferroviária acertam amistoso antes da estreia no Paulista

O Corinthians vai disputar um amistoso contra a Ferroviária, no Itaquerão, dia 1º, pouco antes da estreia no Campeonato Paulista. O jogo foi anunciado pelo clube de Araraquara em seu site oficial e será a primeira oportunidade do torcedor corintiano ver a equipe na temporada em seu estádio.

O jogo será realizado, às 21h45, e terá transmissão da TV Globo. A tendência é que alguns dos reforços para essa temporada estejam em campo. Antes, o Corinthians atuará na Florida Cup. A estreia no torneio será na quarta-feira, contra o Vasco, às 22h (horário de Brasília).

Antes de definir o jogo com a Ferroviária, a diretoria corintiana tentou marcar amistosos com a Chapecoense, Ponte Preta, Atlético Nacional e Boca Juniors, mas todos os clubes alegaram falta de data para a realização da partida.

O clube ainda negocia a realização de um amistoso com o Peñarol no dia 28 deste mês, também no Itaquerão. Existe a possibilidade da partida também ser realizada dia 29, o problema é que na mesma data, o Palmeiras receberá a Ponte Preta, às 17h, no Allianz Parque.

Corinthians e Ferroviária vão se enfrentar no dia 19 de março, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, desta vez, a partida será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.