Corinthians e Fla estudam negócios Corinthians e Flamengo iniciaram negociações que podem resultar na transferência de jogadores de uma equipe para outra. O clube paulista poderia ter, por exemplo, a volta de Vampeta e o reforço de Petkovic. Os cariocas demonstraram interesse em Rogério, Scheidt e Luiz Mário. Essas hipóteses foram discutidas no Parque São Jorge, no fim da manhã deste sábado. Participaram pelo Corinthians o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini, o diretor financeiro, Carlos Mello, o gerente de Futebol, Edvar Simões, e o advogado do clube, João Zanforlim. O Flamengo foi representado pelo vice de Futebol, Márcio César Machado Monteiro, e pelo diretor de Futebol, Mauro Serra. Citadini garante que nenhum acordo ocorreu, por enquanto. ?Apenas abrimos negociações.? Um dos assuntos discutidos foi a dívida do clube carioca com o Corinthians e a Hicks Muse pela cessão de Edílson. Os cariocas também gostariam de ter Ricardinho. ?Negócio com o Ricardinho, só de for para o exterior??, afirmou Citadini.