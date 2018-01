Corinthians e Fla fora da Copinha Estão definidos os classificados para as oitavas-de-final da 34ª Copa São Paulo de Juniores. Alguns clubes do interior de São Paulo surpreenderam, como o Taubaté que venceu por 3 a 0 o Flamengo, eliminando um dos times apontado como favorito ao título. O Corinthians, outro favorito, caiu diante da Internacional, em Limeira, perdendo o confronto direto, por 2 a 1. O Corinthians tinha a vantagem no saldo de gols e poderia empatar. Abriu o placar com Coelho aos cinco minutos, sofreu o empate num pênalti inexistente aos 44 minutos ainda do primeiro tempo, marcado por Waldson. O árbitro do jogo ainda expulsou o lateral-esquerdo Vinícius, do Corinthians, no primeiro tempo, depois de uma falta comum. O time da capital segurou o resultado até 46 minutos do segundo tempo, quando Waldson, de novo, marcou para a Internacional. Na seqüência aconteceram vários confrontos entre policiais e torcedores corintianos. A Inter encerrou o grupo com nove pontos, contra seis do Corinthians. O Palmeiras goleou o Joseense, por 6 a 1, resultado que precisava após a vitória do Bahia sobre o Cachoeiro, por 3 a 0, pelo Grupo K. Palmeiras e Bahia fizeram sete pontos cada, igualando-se também no saldo de gols - sete cada. A vaga foi definida no melhor ataque: 13 contra 11. Em Leme, pelo Grupo G, o Santos assegurou a vaga ao vencer o Lemense, por 2 a 1, com gols de Jerry (pênalti) e Fernando. A Portuguesa de Desportos, em Sorocaba, garantiu sua vaga ao vencer o Atlético Sorocaba, por 2 a 1, e chegar aos sete pontos dentro do Grupo M. A próxima fase começa quarta-feira dentro do sistema de mata-mata. Caso haja empate no tempo normal haverá 30 minutos de prorrogação e pênaltis. Os locais dos jogos serão definidos nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol, mas os clubes do interior que estão classificados podem mandar seus jogos em casa. Confira os novos confrontos: Grupo 1 - Palmeiras-SP x Taubaté-SP Grupo 2 - Vila Nova-GO x Vitória-BA Grupo 3 - Vasco da Gama-RJ x Rio Branco-SP Grupo 4 - Santos-SP x Atlético-PR Grupo 5 - Santa Cruz-PE x Avaí-SC Grupo 6 - Internacional-SP x Juventus-SP Grupo 7 - Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG Grupo 8 - Botafogo-RJ x Santo André-SP Os resultados da terceira rodada: Grupo A - Cachoeiro-ES 0 x 3 Bahia-BA; Joseense-SP 1 x 6 Palmeiras-SP. Grupo B - Taubaté-SP 3 x 0 Flamengo-RJ; Palmas-TO 4 x 4 Olímpica-SE. Grupo C - América-MG 1 x 5 Vila Nova-GO; Primavera-SP 1 x 1 Ponte Preta-SP. Grupo D - Vitória-BA 4 x 2 Gama-DF; São Vicente-SP 2 x 2 Fluminense-RJ. Grupo E - Goiás-GO 4 x 3 Amazônia-RO; Serra Negra-SP 0 x 2 Vasco-RJ. Grupo F - Londrina-PR 2 x 1 Cene-MS; Rio Branco-SP 5 x 2 Guarani-SP. Grupo G - Figueirense-SC 2 x 0 Brasiliense-DF; Lemense-SP 1 x 2 Santos-SP. Grupo H - Atlético-PR 2 x 0 Corinthians-AL; Radium-SP 2 x 1 Inter-RS. Grupo I - Santa Cruz-PE 1 x 1 Paysandu-PA; Capivariano-SP 2 x 0 Nacional-SP. Grupo J - Avaí-SC 5 x 2 Cuiabá-MT; Noroeste-SP 2 x 2 Grêmio-RS. Grupo K - Inter de Limeira-SP 2 x 1 Corinthians-SP; América-RN 2 x 0 Auto Esporte-PB. Grupo L - Coritiba-PR 2 x 1 Náutico-PE; Osasco-SP 0 x 2 Juventus-SP. Grupo M - Criciúma-SC 3 x 1 Mamoré-MG; Sorocaba-SP 1 x 2 Portuguesa-SP. Grupo N - Juventude-RS 3 x 3 Desportiva-ES; Barueri-SP 0 x 3 Cruzeiro-MG. Grupo O - Botafogo-RJ 2 x 0 Piauí-PI; ECUS-SP 1 x 0 Atlético-MG. Grupo P - Goiânia-GO 3 x 1 Sergipe-SE; 18h00 - Santo André-SP 4 x 2 São Paulo-SP.