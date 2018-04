Corinthians e Flamengo cancelam o Amistoso da Paz

Flamengo e Corinthians oficializaram nesta quarta-feira o cancelamento do Amistoso da Paz, que estava previsto para o próximo dia 15 de setembro e reuniria os dois times no Estádio Príncipe Faissal, em Al-Ram, na Palestina.

O cancelamento foi oficializado por meio de uma nota, publicada no site oficial do Flamengo, e assinada pelos presidentes Marcio Braga, do clube carioca, e Andrés Sanchez, do Corinthians.

Na nota, os clubes anunciaram que a realização do confronto foi inviabilizada "por motivos alheios à vontade das equipes". "Não será possível realizar a partida na data programada, pois, apesar de todos os esforços das partes envolvidas, não foram reunidas a tempo todas as condições necessárias", diz um trecho da nota.

Os clubes ainda disseram que "reconhecem a importância deste evento para a região [da Palestina] e parabenizam o governo federal pela iniciativa, em particular a ministra Vera Cintia Alvarez pelo entusiasmo, dedicação e comprometimento com que tratou o tema".