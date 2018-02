Corinthians e Flamengo empatam: 1 a 1 O gol de Gil, aos 37 minutos do primeiro tempo, foi a única razão para o Corinthians valorizar o empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. ?Esse gol foi um alívio, ainda mais por ter sido marcado num clássico?, disse o atacante, que quebrou jejum de 224 dias sem balançar as redes, mas não conseguiu melhorar a classificação de seu time no Campeonato Brasileiro, que segue com dez pontos. O ponto ganho fora de casa também não alivia a incômoda situação do Flamengo, que permanece na zona de rebaixamento, com oito pontos. Gil foi o mais aplicado taticamente da equipe e esforçou-se para fazer a ligação do meio-campo com o ataque. Aos 19, já havia criado boa oportunidade: em jogada individual, bateu de direita, mas Júlio César jogou para escanteio. O Corinthians também tentou ameaçar nas bolas paradas. Com um minuto, Wendell cobrou falta e Marcelo Ramos cabeceou na trave. Oito minutos depois, Renato bateu falta, mas o goleiro do Flamengo defendeu sem problemas. Diante do espaço deixado pelo rubro-negro Roger, o Corinthians insistiu muito pela direita, nas descidas de Coelho. Na melhor delas, aos 32, o lateral bateu forte de direita, mas acertou o travessão. A sorte que faltou a Coelho sobrou para Júnior Baiano, que abriu o placar aos 36. Na falta cobrada por Jean, a defesa não afastou a bola, o zagueiro pegou rebote de Fábio Costa e empurrou para as redes. No minuto seguinte, Gil restabeleceu a justiça. Coelho bateu escanteio pela direita e o atacante ganhou de cabeça de Roger e tocou, sem defesa para Júlio César: 1 a 1. O técnico Tite manteve a proposta tática e chegou a pressionar o Flamengo no início do segundo tempo. Jô teve boa chance, de cabeça, assim como Marcelo Ramos, que recebeu bom lançamento, mas tocou por cima ? mesmo livre de marcação. Mas aos poucos, os paulistas diminuíram o ritmo. Bem melhor na marcação, o Flamengo anulou as jogadas laterais do adversário. Um dos únicos momentos de perigo para Júlio César ocorreu aos 35, quando Rogério recebeu de Anderson na intermediária, invadiu a área, mas bateu por cima do gol. Abel Braga tentou dar nova vida ao meio-campo rubro-negro, com a entrada de Athirson no lugar do discreto Juliano. Porém, o ex-jogador da Juventus, da Itália, recém-recuperado de contusão, pouco produziu. Nos minutos finais, o time carioca se poupou fisicamente, pensando na decisão da Copa do Brasil ? faz o primeiro jogo da final contra o Santo André, na quarta-feira, no Palestra Itália. Ao Corinthians, resta esperar que a reação comece diante do Juventude, domingo, em Caxias do Sul.