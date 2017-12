Corinthians e Grêmio decidem título Corinthians e Grêmio fazem a segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil neste domingo, às 15 horas, no Morumbi, dispostos a conquistar muito mais do que o título da competição. Querem, na verdade, assegurar a vaga como representante brasileiro na Copa Libertadores da América de 2002. A equipe paulista está mais próxima desse objetivo. Além de jogar em casa, leva a vantagem de poder empatar sem gols ou por 1 a 1. Afinal, conseguiu um empate de 2 a 2 no primeiro jogo da final, domingo passado, em Porto Alegre. A repetição desse resultado leva a decisão para os pênaltis e a igualdade com mais de dois gols dá o título aos gaúchos. O Grêmio tem a tradição ao seu lado. Enquanto os corintianos lutam para chegar ao bicampeonato da competição - venceu em 95, justamente contra o adversário desta decisão -, o clube gaúcho já é tricampeão e participa de sua 7ª final de Copa do Brasil. Apesar de todos os detalhes que cercam esta decisão, o destaque do jogo deste domingo será o duelo entre os marcelinhos. Do lado do Corinthians está Marcelinho Carioca, que marcou um gol na partida em Porto Alegre e é um dos maiores ídolos da história do clube paulista. Pelo Grêmio quem brilha é Marcelinho Paraíba, que ficou de fora do empate em 2 a 2, por estar suspenso, mas é a grande esperança dos gaúchos nesta final.