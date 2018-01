Corinthians e Gustavo Nery: tudo certo A sexta-feira foi um dia recheado de boas notícias para o Corinthians. Além da cerimônia de apresentação de Roger, no final da tarde a diretoria anunciou que o impasse envolvendo a contratação de Gustavo Nery, do Werder Bremer, está resolvido. E mais: que o ex-lateral são-paulino já tem até protocolo de inscrição na FPF. Se estivesse no Brasil, poderia até jogar o clássico contra seu ex-clube. De acordo com o vice-presidente de Futebol Andrés Sanches, Gustavo deve chegar ao Brasil até domingo a noite. O motivo que colocou em risco a contratação foi a carta de fiança prometida pela MSI que não tinha chegado para o clube alemão, tanto é que o jogador foi impedido de embarcar para o Brasil na quinta-feira. Nesta sexta, porém, a parceira corintiana regularizou a pendência e o novo lateral-esquerdo foi liberado para se apresentar ao Corinthians. A outra boa notícia veio do gramado do Parque São Jorge. A presença de Carlitos Tevez no clássico contra o São Paulo está assegurada. O atacante - que não enfrentou o Rio Branco na quarta-feira - se livrou da tendinite no tornozelo direito que o afastou da equipe na última partida. Ele provou sua recuperação na prática. Chutou de pé direito, saltou para cabecear, correu em zigue-zague e não sentiu dor. E melhor: pode ter ao seu lado a companhia do recém-contratado Roger, que também teve a sua situação regularizada no final da tarde de ontem e está liberado para estrear no Corinthians. Roger está animado com a chance de estrear num clássico, principalmente num clássico contra o São Paulo. Se o adversário sempre deu trabalho ao Fluminense, time de Roger até o final do ano passado, o próprio Roger também sempre deu calor ao São Paulo. No Campeonato Brasileiro de 2003, ele marcou um gol antológico no Morumbi, surpreendendo Rogério Ceni com um chute do meio-de-campo. No fim, o Flu perdeu por 4 a 3, mas Roger saiu de campo como a sensação da partida. "Foi um belíssimo gol, mas infelizmente nós perdemos o jogo", sintetizou o meia, claramente desinteressado pelo assunto. Apesar das boas notícias, Tite adotou a tático do mistério para vencer o São Paulo. O treinador admitiu que tem algumas idéias que não pretende comentar às vésperas do clássico. "Talvez neste sábado eu dê algumas pistas para vocês (da imprensa) no treinamento tático. Mas não serão muitas." Sem Carlos Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com Dinélson sentindo dores no pé direito e Rosinei ainda dependendo de um teste para atuar, o treinador fará uma triagem no elenco. Ele quer saber quem está em condições de jogar os 90 minutos e quem pode jogar só uma parte do clássico. "Não dá para entrar com dois jogadores que são substituições certas", disse, referindo-se a Roger e a Dinelson. "Então, vou ter que pensar muito na hora de escolher a equipe para começar o clássico." Uma das surpresas pode estar no esquema tático. Tite está propenso a manter o 4-4-2, mas não descarta a entrada de um terceiro zagueiro, no caso, Betão. A idéia está amadurecendo porque nesse caso, jogando com dois alas mais adiantados, ele fechariam o espaço para Cicinho e Júnior, alas são-paulinos que costumam municiar demais o ataque tricolor.