Corinthians e Inter vencem: título adiado A decisão do título brasileiro ficou para a última rodada do campeonato. O Corinthians derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, neste domingo, no Morumbi, e manteve a vantagem de 3 pontos sobre o Internacional, que venceu o Palmeiras por 2 a 1, no Beira-Rio. As atenções neste domingo se concentraram nos dois jogos que poderiam decidir o título. No Morumbi lotado, o líder Corinthians enfrentou a Ponte Preta. E no Beira-Rio também lotado, o Internacional jogou contra o Palmeiras. Os times começaram a rodada separados por 3 pontos: 78 para os paulistas e 75 para os gaúchos. E com os resultados desta rodada, a diferença permaneceu a mesma. Assim, o Corinthians precisa apenas de um empate com o Goiás, no próximo domingo, no Serra Dourada, para conquistar o 4º título brasileiro de sua história. Já o Inter tem que vencer o Coritiba, em Curitiba, e ainda torcer por uma derrota corintiana. Os dois jogos decisivos - No primeiro tempo, quem comemorou antes foi a Ponte Preta. No Morumbi, Éverton abriu o placar contra o Corinthians aos 16 minutos, após falta batida na área por Élson. Logo depois, o Inter fez 1 a 0 no Beira-Rio, com Jorge Wagner cobrando pênalti aos 24. Quem empatou primeiro foi o Palmeiras. No Beira-Rio, aos 31 minutos, Juninho cobrou falta e deixou tudo igual com o Inter. Enquanto isso, no Morumbi, o Corinthians fez 1 a 1 com a Ponte aos 37, num chute de Gustavo Nery aproveitando o rebote da defesa adversária. No segundo tempo, enquanto Inter e Palmeiras empatavam em Porto Alegre, o Corinthians teve a chance de ficar em vantagem. Mas Tevez batou muito mal e desperdiçou o pênalti aos 18 minutos. A virada corintiana veio mesmo aos 41 minutos, no gol de falta de Coelho. Mas o Inter também marcou aos 41, com o colombiano Rentería. Assim, os dois chegaram à vitória, o que adia a decisão do título. O Corinthians ainda marcou mais um gol, já aos 48 minutos, com Carlos Alberto, venceu a Ponte Preta por 3 a 1 e ficou bem mais perto do título. Enquanto isso, o Inter confirmou os 2 a 1 sobre o Palmeiras e segue com chances de ser campeão. Mas, mesmo que vença seu jogo com o Coritiba e o Corinthians seja derrotado pelo Goiás, o Inter ainda leva desvantagem nos critérios de desempate. O saldo de gols corintiano é maior: 29 a 24. Portanto, o time gaúcho tem que reverter mais isso para tirar o título do Parque São Jorge. Os rebaixados - A rodada deste domingo também marcou a queda de 3 times para a Série B do Brasileiro. Paysandu, Brasiliense e Atlético-MG não conseguiram escapar do descenso, deixando apenas uma vaga em disputa: os ameaçados são Coritiba, Ponte Preta e São Caetano. Primeiro campeão brasileiro, em 1971, o Atlético-MG caiu para a segunda divisão após o empate por 0 a 0 com o Vasco, no Mineirão. Já o Brasiliense, que tinha subido este ano, perdeu em casa para o Figueirense, por 2 a 0. E o Paysandu, único representante da região Norte do País no campeonato, foi derrotado pelo Atlético-PR: 3 a 2.