Corinthians é líder em médias de público e renda do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - A primeira partida da final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians terá como local e mandante o clube que mais atraiu renda e público no torneio. O time do Parque São Jorge é o líder nesses dois quesitos entre os 20 participantes e mais do que isso, esteve presente em quatro dos cincos jogos que mais receberam torcedores.

A cada jogo do Corinthians no Pacaembu comparecem em média 22.645 pessoas, número 36% que a taxa do segundo colocado nesse ranking, o São Paulo. O outro finalista, o Santos, é o terceiro, e recebe cerca da metade de torcedores que o seu adverário na decisão. O Palmeiras aparece na quinta posição, com 7.932.

Quando o assunto é renda, o Corinthians também aparece na frente dos rivais, com arrecadação bruta de R$ 716081 em cada partida como mandante.

Os dois maiores públicos do campeonato foram justamente em jogos do Corinthians como mandante, como as 34 mil pessoas que viram o 2 a 2 clássico com o Palmeiras e os 33 mil torcedores presentes na goleada por 5 a 0 sobre o Oeste, que marcou a estreia do atacante Alexandre Pato.

O quarto e o quinto maior público também foram em jogos do Corinthians, mas nas ocasiões o time do técnico Tite era visitante. Foram 29 mil presentes no clássico do último domingo contra o São Paulo no Morumbi e 26 mil no jogo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Em ambos o placar terminou 0 a 0.

Apesar disso, uma curiosidade é que clube com o estádio mais cheio é o São Bernardo. A equipe do ABC recebe em média 10008 torcedores e aparece em quarto lugar no ranking de média de público. Porém o pequeno estádio Primeiro de Maio tem uma taxa de ocupação de 75% - a capacidade do local é de 13,4 mil pessoas.

Entre quem aparece nas últimas posições dos rankings estão os times rebaixados. Porém para as equipes do interior os dados são puxados para cima em jogos em que receberam um dos quatro grandes. O lanterna tanto em público quanto em renda é o São Caetano.

Média de Público

1º Corinthians - 22.645

2ª São Paulo - 14.558

3º Santos - 11.041

4º São Bernardo - 10.008

5º Palmeiras - 7.932

6º Botafogo - 7.791

7º Ponte Preta - 6.286

8º XV de Piracicaba - 4.814

9º Linense - 4.099

10º Mogi-Mirim - 3.719

11º Oeste - 3.386

12° Ituano - 3.370

13º Mirassol - 2.852

14º Guarani - 2.718

15º Paulista - 2.527

16º Penapolense - 2.497

17º União Barbarense - 2.466

18º Atlético Sorocaba - 2.174

19º Bragantino - 2.131

20º São Caetano - 1.809

Média de renda

1º Corinthians - 716.081

2º São Paulo - 409.050

3º Santos - 316.566

4º Botafogo - 239.427

5º Palmeiras - 234.886

6º São Bernardo - 176.727

7º XV de Piracicaba - 174.103

8º Ponte Preta - 121.134

9º Ituano - 95.020

10º Paulista - 86.648

11º Oeste - 83.058

12° Mogi-Mirim - 77.717

13º Linense - 74.592

14º Bragantino - 73.535

15º Penapolense - 71.693

16º Sorocaba - 67.315

17º Mirassol - 63.600

18º Guarani - 61.634

19º União Barbarense - 57.711

20º São Caetano - 43.522

Maiores públicos

Corinthians 2 x 2 Palmeiras (17/2) - 34.010 pagantes

Corinthians 5 x 0 Oeste (3/2) - 33.558 pagantes

São Paulo 1 x 0 Penapolense (28/4) - 32.995 pagantes

São Paulo 0 x 0 Corinthians (5/5) - 29.475 pagantes

Botafogo 0 x 0 Corinthians (6/2) - 26.507