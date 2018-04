Corinthians e Luizão não se entendem Corinthians e Luizão não falam a mesma língua. Enquanto o jogador e seu empresário, Francisco Monteiro, o Todé, afirmam que existe uma proposta do Bétis, da Espanha, a diretoria corintiana, em nota oficial distribuída hoje, nega a informação. O assunto é o principal foco de atenção em Serra Negra, onde a equipe faz pré-temporada. O atacante mostrou insatisfação com a insinuação de que estaria forçando a saída. ?Não estou preocupado com transferência?, disse. ?Quando meu contrato terminar vou estar com 28 anos. Tenho tempo para jogar na Europa.? Segundo Luizão, uma simples análise dos jornais espanhóis provaria que o interesse espanhol é verdadeiro. ?Todos falam sobre isso.? Porém, no comunicado oficial, a diretoria do Corinthians assegura que ?ainda não recebeu nenhuma proposta por escrito que torne oficial o interesse.? Na nota, o clube confirma que as informações partem de ?intermediários?. Aproveita também para enfatizar que fará esforços para manter o jogador no Parque São Jorge. O Corinthians saiu vitorioso no processo entre o clube e o volante Marcos Senna. O atleta buscava o passe livre na Justiça do Trabalho. Ele já tinha acertado um contrato com o Caetano para disputar o Torneio Rio-São Paulo.