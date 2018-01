Corinthians e Lusa empatam por 1 a 1 Apesar do jogo fraco, todos saíram satisfeitos do Pacaembu, neste domingo, após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Portuguesa. Quem mais festejou o resultado foi o time do Canindé, que só precisa vencer o São Caetano, domingo, em casa, para escapar do rebaixamento - tem 21 pontos e se ganhar, não poderá ser superado pelo Rio Branco, com 20. Depois da euforia pela goleada sobre o Cianorte, na Copa do Brasil, os corintianos viram a ótima exibição do goleiro Tiago e o técnico Daniel Passarella ficou com a certeza de que tem bons reservas no elenco. O time do Canindé nem de longe lembrou o que venceu Palmeiras e São Paulo e pagou pela falta de vontade. Fininho fez jogada individual pela esquerda e foi recompensado pela falha de Gléguer: o cruzamento saiu fraco, mas o goleiro saiu mal, viu a bola passar por debaixo de suas pernas e entrar para o gol. Sem contar o gol, foi um dos 45 minutos mais sonolentos do campeonato. O Corinthians dominava o jogo e apesar de deixar espaços para os contra-ataques do rival, não foi pressionado. A vantagem alvinegra só não foi maior por causa da ineficiência do ataque. Bobô, que ganhou nova chance, só apareceu em campo quando ganhou um escanteio, aos 10 minutos. Depois, sumiu. A partida ganhou emoção na etapa final, principalmente porque Portuguesa voltou mais disposta. Aos 10, Léo bateu da entrada da área, mas Tiago defendeu. O goleiro do Corinthians voltou a fazer duas defesas difíceis, oito minutos depois - numa delas, parou o chute à queima-roupa de Sílvio Criciúma. O Corinthians também levou perigo. Carlos Alberto acertou a trave, na cobrança de falta, e Bobô, frente à frente com Gléguer, chutou para fora. De tanto insistir, a Portuguesa empatou. Cléber desceu pela esquerda e cruzou para Washington, que chegou antes de Fininho, e de cabeça, mandou para as redes de Tiago. Aos 35, o goleiro fez grande defesa, na falta cobrada por Cléber, e, para alegria de todos, garantiu o resultado. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.