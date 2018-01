Corinthians e Nacional decidem Copa SP Disputados 162 jogos entre 88 clubes em 21 dias de competição, a 36ª edição da Copa São Paulo de Juniores, a mais tradicional competição da categoria no país, chega ao fim nesta terça-feira, quando se comemoram os 451 anos da cidade de São Paulo. Na decisão, Corinthians e Nacional se enfrentam, às 10 horas, no Pacaembu, buscando mais um troféu para suas galerias. O Corinthians tenta a sexta conquista, que o colocaria como o maior campeão da história, enquanto o Nacional busca seu terceiro título. Independente do campeão, a supremacia paulista será mantida. Das 34 edições já realizadas, 21 campeões foram do Estado, sendo que desde 1999, São Paulo conquistou todas os títulos, com Corinthians (1999), São Paulo (2000), Roma (2001), Portuguesa (2002), Santo André (2003) e Corinthians (2004). Além de ser o último campeão, o time do Parque São Jorge divide com o Fluminense o recorde de conquistas: cinco, cada. Ao contrário do que aconteceu durante toda a competição, a final terá cobrança de ingresso, que custará R$ 4. Toda a renda será destinada ao Projeto Segundo Tempo, que está sendo realizado na capital paulista, numa parceria entre a Federação Paulista de Futebol, Prefeitura de São Paulo e o Nacional. Mas, o objetivo principal é evitar uma superlotação, apesar deste jogo ser de uma torcida só com a esperada invasão corintiana. Além disso, a decisão será mostrada ao vivo para todo Brasil por quatro emissoras (Globo, Rede Vida, Cultura e ESPN Brasil). As campanhas - Os dois times chegam à final com campanhas iguais. Em sete jogos, Nacional e Corinthians venceram cinco vezes e empataram duas, mantendo campanhas invictas. Ambos também têm semelhanças nos números de seus goleadores. Bobô, do Corinthians e Leandro, do Nacional, dividem a terceira posição na tábua de artilheiros, com seis gols. Os atacantes ainda esperam superar Borebi, do eliminado Noroeste, que já marcou nove vezes, ou pelo menos ultrapassar o vice-artilheiro Pedro Júnior, do Vila Nova, que botou a bola nas redes em sete oportunidades. Os meninos do Parque São Jorge começaram jogando no Grupo M, com sede em Araraquara (SP), onde venceu o Juventus-AC (1 x 0), Treze-PB (7 x 1) e a Ferroviária (2 x 1). No mata-mata, os corintianos eliminaram o Marília ao vencer por 3 a 2, e depois disso, passaram sufoco contra o Atlético-MG. Diante do time mineiro, o Corinthians vencia por 1 a 0, quando sofreu o empate aos 49 do segundo tempo, levando a definição da vaga para os pênaltis. Nas penalidades, venceu. Mas o drama voltou a se repetir nas quartas-de-final, quando empatou, em 1 a 1, contra o Vila Nova e só chegou as semifinais nas bolas paradas. Nas semifinais, os comandados de Adailton Ladeira fizeram 3 a 1 sobre o Iraty-PR, garantindo passagem para a final. O Nacional começou pelo Grupo P, em São Paulo (SP), onde estreou batendo, por 2 a 1, o Porto-PE. Na partida seguinte, porém, o time da capital apenas empatou em 1 a 1 com a Portuguesa e só garantiu sua classificação na última rodada, quando goleou por 4 a 0 o Fortaleza-CE. Após uma vitória tranqüila por 4 a 1 sobre o Madureira-RJ na segunda fase, o adversário das oitavas-de-final foi o Ecus, desafio vencido por 1 a 0 com um gol somente nos acréscimos. Contra o São Paulo, nas quartas-de-final, novo empate por 1 a 1 e, nos pênaltis, o time do técnico Paulo Sérgio Tognasini avançou na competição. O drama maior viria nas semifinais, contra o Paraná, quando o time chegou a terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 e conseguiu uma heróica virada por 3 a 2, com dois gols do atacante reserva Thiago. Os times - Para o confronto desta terça-feira, o Corinthians terá força máxima com os retornos do volante Carlão, do meia Élton e do atacante Bobô, que cumpriram suspensão. Mas, isso não quer dizer que o técnico Adailton Ladeira tenha o time definido. Acontece que o atacante Abuda, destaque da vitória de 3 a 1 sobre o Iraty, pode ganhar um lugar no time titular. Neste caso, o time pode ir a campo no esquema 4-4-2 ao invés do 3-5-2, utilizado nos últimos jogos. Assim, o zagueiro Renato deixaria a sua vaga para o atacante, com Wilson passando a atuar no meio campo. Independente da escalação, Ladeira já deixou claro que acredita na força de seu elenco. "Temos jogadores que já atuaram no time principal. Lutaram para isso durante a Copa e estão preparados para vencer", declarou o treinador. Do elenco atual, jogadores como o volante Bruno Octávio, o meia Élton e os atacantes Bobô e Wilson já tiveram o prazer de levantar a taça em 2004, quando o Corinthians venceu o São Paulo na decisão. Campeão em 1972 e 1988, o Nacional volta a uma final após 16 anos de ausência. E neste retorno, o técnico Paulo Sérgio Tognasini garante que o seu elenco não irá tremer diante do Corinthians. "Enfrentamos vários times grandes na competição e conseguimos passar por eles porque temos um elenco de qualidade e capaz tecnicamente e psicologicamente de jogar contra qualquer adversário", garantiu o treinador. Para a decisão, Tognasini deve mandar a mesma formação da vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Paraná.