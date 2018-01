Corinthians e Náutico também podem brigar por atacante Corinthians e Náutico, que abrem nesta quarta-feira a luta por uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, também se preparar para uma disputa fora dos gramados: ambos disputam a contratação de Vitor Hugo, de 25 anos, artilheiro do Veranópolis no Campeonato Gaúcho, com 12 gols. O jogador seria a primeira indicação do técnico Paulo César Carpegiani, que tem um clube em Porto Alegre, o RS, e vinha acompanhando atentamente o torneio local. ?Ele ainda não assinou nada com ninguém, está apenas focado nas semifinais do Gauchão", informou o supervisor do clube gaúcho, Carlos Alberto Jung. A equipe precisa vencer o Juventude por 2 gols de diferença no sábado para decidir a vaga na final nos pênaltis. ?O Vitor tem contrato até dia 7 de maio, depois disso, está livre, pois é dono do passe. Porém, além do Corinthians, vários outros clubes se interessaram por ele, como Náutico, Sport e Atlético Mineiro?, completou o dirigente. Vitor Hugo Manique de Jesus é um desconhecido do futebol brasileiro, e desde jovem se arriscou pelos campos fora do País. Atuou no Peru, na Romênia e no ano passado estava no Happy Valley, de Hong Kong. Ele viria para disputar a camisa 9, já que Amoroso foi dispensado, Nilmar está contundido e ameaça novamente não defender mais o Corinthians e Jean Carlos deve ser dispensado - assunto que anda em alta no clube. Apesar de Carpegiani procurar minimizar o fato, circulam no clube informações de que Jean, Jean Carlos, Wellington, Gustavo, Marinho, Marcelo Mattos, Roger e Marcos Tamandaré sairão, independentemente ou não do aval do novo treinador. Magrão também tem boas chances de retornar ao Japão. E o clube não promete reforços de peso.