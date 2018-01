Corinthians e Nike anunciam contrato O Corinthians e a Nike finalmente anunciaram hoje a assinatura do contrato para fornecimento de material esportivo para o clube do Parque São Jorge, por um período de 3 anos. O anúncio só pode ser feito este ano, porque o contrato com a Topper estava em vigor até o dia 31. A Topper agora se tornou parceira do São Paulo. Segundo Alberto Dualib, presidente do Corinthians e Kevin Corning, presidente da Nike do Brasil, os torcedores já poderão ver o time com a nova camisa no jogo de estréia na Libertadores, contra o Cruz Azul do México, no dia 5 de fevereiro, em São Paulo. A Nike também deverá colaborar para fortalecer a imagem do clube no Brasil e no exterior, mas sem investir em contratação de jogadores. O Corinthians é o primeiro clube paulista que utilizará a marca Nike, que há vários anos veste o Flamengo e tem contrato também com a Confederação Brasileira de Futebol.