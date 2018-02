Corinthians e Nilmar devem fechar acordo nesta quarta A direção do Corinthians aceitou a proposta dos representantes do atacante Nilmar. O empresário Orlando da Hora e o advogado André Ribeiro querem que o clube pague imediatamente R$ 800 mil - como direitos de imagem atrasados. Nilmar abre mão das luvas de R$ 3,5 milhões. Em troca quer ser liberado em junho - com a retirada da ação na Justiça do Trabalho. ?Devemos acertar até esta quarta. A proposta é boa?, disse o empresário Renato Duprat. Nilmar está desgastado com o Corinthians e mostra vontade de deixar o clube o mais rapidamente possível. Tanto que até o seu empresário Orlando da Hora abriu mão da sua comissão de R$ 1,4 milhão para que ele saia em junho. O Corinthians está tentando acertar nesta terça o empréstimo do atacante Jean, ex-Vasco, que pertence ao Saturn, da Rússia. O negócio tem boa chance de acontecer.