Corinthians é o clube mais valioso fora da Europa, diz revista Forbes

SÃO PAULO - De acordo com dados publicados nesta quarta-feira pela revista americana Forbes, o Corinthians é o clube mais valioso fora do continente europeu. A equipe brasileira teve um forte crescimento após a 'era Ronaldo' e os títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2012. Com um valor de US$ 358 milhões, o time ocupa o 16.º lugar na colocação geral.

A grande surpresa ocorreu no topo da tabela. Desde 2004, quando foi criado o ranking da publicação, o Manchester United não deixava a liderança. Dessa vez foi diferente. O Real Madrid superou os ingleses, que ficaram com a segunda posição, seguidos do Barcelona em 3.º lugar.

Com um valor de US$ 3,3 bilhões, a equipe madrilenha mostra um aumento de valor de 76% com relação ao ano passado. Além disso, a equipe pode ser considerada a mais lucrativa do mundo, com receitas de mais de US$ 650 milhões anuais. Muito disso se deve aos astros que integram o elenco da equipe. O português Cristiano Ronaldo é o segundo mais bem pago do mundo, recebendo US$ 43,5 milhões por ano, segundo a própria Forbes.

O Manchester United, que pertence à família Glazer, líder nos últimos nove anos, ficou em segundo lugar, somando um valor de US$ 3,165 bilhões e com receitas de US$ 502 milhões. Apesar de ficar 'apenas' na terceira posição, o Barcelona, considerado por muitos o melhor time do mundo, apresentou uma valorização espetacular: 99% em relação ao ano passado, valendo hoje US$ 2,6 bilhões, com receitas de US$ 613 milhões.

Confira os primeiros do ranking:

1. Real Madrid - US$ 3,3 bilhões

2. Manchester United - US$ 3,1 bilhões

3. Barcelona - US$ 2,6 bilhões

4. Arsenal - US$ 1,3 bilhão

5. Bayern de Munique - US$ 1,3 bilhão

6. Milan - US$ 945 milhões

7. Chelsea - US$ 901 milhões

8. Juventus - US$ 694 milhões

9. Manchester City - US$ 689 milhões

10. Liverpool - US$ 651 milhões

16. Corinthians - US$ 358 milhões