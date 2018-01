Corinthians é obrigado a retirar placa de ´campeão mundial´ Afundado na crise após a eliminação no Campeonato Paulista e a subseqüente demissão do técnico Emerson Leão, a diretoria do Corinthians sofre mais um duro golpe, e o carrasco da vez é a Lei Cidade Limpa, que restringe a propaganda externa na cidade de São Paulo, que entrou em vigor no início deste ano. A prefeitura já comunicou que o clube terá de retirar a placa que faz menção ao título do Mundial de Clubes da Fifa, conquistado em 2000, na final contra o Vasco, disputada no estádio do Maracanã. Localizada na parte externa do Parque São Jorge, a placa também faz referência aos 25 estaduais e aos quatro Campeonatos Brasileiros conquistados pelo clube. O departamento jurídico do Corinthians tentou impedir a decisão, mas teve liminar cassada e terá mesmo de removê-la. O que deve acontecer neste domingo. A Samsung, patrocinadora oficial da equipe, já apagou sua marca do local. A fase do Corinthians é tão ruim, que, ironicamente, a retirada das placas acontece uma semana depois de seu maior rival, o Palmeiras, ser oficializado pela Fifa como o primeiro campeão mundial interclubes, com a homologação da Copa Rio de 1951.