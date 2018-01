Corinthians e Palmeiras abrem 2ª fase O Corinthians vai decidir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista contra o União Barbarense, nesta quarta-feira, no Pacaembu, mesma data em que o Palmeiras enfrenta o São Caetano, no ABC. Os jogos entre São Paulo e Santo André e Portuguesa Santista e Guarani ficaram para quinta-feira. A Federação Paulista de Futebol (FPF) resolveu dividir os confrontos em dois dias por causa da televisão, mas, principalmente, para evitar o encontro das torcidas, que, no fim de semana, na abertura oficial do carnaval paulistano no sambódromo, protagonizaram cenas de violência, que resultaram em três mortes. A Polícia Militar (PM) não chegou a pedir a mudança dos jogos, que estavam incialmente previstos apenas para a quarta, mas a FPF se antecipou. ?Se os dois jogos em São Paulo (o do Corinthians e o do São Paulo) fossem realizados na quarta, ficaria mais difícil para o nosso trabalho?, comentou o coronel Rêgo. Ele afirmou que, por causa dos incidentes que envolveram torcedores de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a PM vai ?apertar o cerco?. Uma das medidas tomadas foi a de aumentar o número de policiais nos estádios em cerca de 10%. A decisão já foi posta em prática no domingo, quando jogaram Corinthians e União São João. ?Achamos melhor reforçar, porque não optamos por acreditar que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar?, acrescentou o coronel. A PM teme que o confronto de torcidas uniformizadas volte a ocorrer. No sábado, após encontro de torcedores, morreram um corintiano, um palmeirense e um são-paulino. Nesta segunda-feira, jogadores e treinadores declararam ter grande preocupação com a situação que envolve as uniformizadas e pediram paz. ?Não adianta espetáculo sem segurança, precisamos ter a segurança para que os pais possam levar os filhos ao estádio?, disse Jair Picerni, técnico do Palmeiras. ?É preciso diferenciar as pessoas que vão ao campo para torcer das que vão para bagunçar.? Os jogos de quarta serão realizados às 21 horas e terão transmissão por tevê aberta, SBT e Record. A Globo, que também detém os direitos, não deverá exibir nenhuma partida por causa do horário, que alteraria demais sua grade de programação. Na quinta, as tevês por assinatura vão passar os confrontos das quartas-de-final, às 20h30.