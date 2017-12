Corinthians e Palmeiras abrem a Copa O Corinthians enfrenta o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa e o Palmeiras encara o Tuna Luso, em Belém, na rodada que abre a edição 2004 da Copa do Brasil. Os jogos terão transmissão pela TV para São Paulo. Corinthians na Globo e o Alviverde na Record, a partir das 21h45. O Palmeiras tenta acabar com a sina de fracassos e o Corinthians quer apagar a má impressão do último Campeonato Brasileiro e do fraco início de Campeonato Paulista. A rodada da Copa tem ainda mais 18 partidas nesta quarta-feira. O único a ser disputado à tarde é Prudentópolis-PR x São Gonçalo-RN. Todos os demais serão realizados à noite. Veja os jogos desta quarta: Prudentópolis-PR x São Gonçalo-RN (16h) Ferroviário-CE x América-RN (20h30) Atlético-PB x Fortaleza-CE (20h30) Tupi-MG x Bangu-RJ (20h30) Barra-MT x Santa Cruz-PE (20h30) São Gabriel-RS x Figueirense-SC (20h30) ASA-AL x Brasiliense-DF (20h30) Maranhão-MA x Botafogo-RJ (20h30) Paranavaí-PR x Gama-DF (20h30) Palmas-TO x Remo-PA (20h30) Parnaíba-PI x Nacional-AM (20h30) Flamengo-PI x Vasco-RJ (20h30) Sergipe-SE x Americano-RJ (20h30) Atletico-RR x Sport-PE (20h30) America-RJ x Londrina-PR (20h30) Caxias-SC x Fluminense-RJ (20h30 Tuna Luso x Palmeiras (21h45) CRB-AL x Flamengo-RJ (21h45) Botafogo-PB x Corinthians (21h45) Serc-MS x Grêmio-RS (21h45)