Corinthians e Palmeiras B: vale taça Palmeiras B e Corinthians decidem neste domingo, às 16h, no Parque Antártica, o título do Campeonato Paulista de Juniores. Será uma partida atípica: só torcedores palmeirenses poderão entrar no estádio. No primeiro jogo da final, no Parque São Jorge, na semana passada, só corintianos assistiram ao empate por 0 a 0. A medida, criada pela Federação Paulista de Futebol, é para evitar conflito de torcidas. Apesar de o Corinthians estar invicto, é o Palmeiras B que tem a melhor campanha e joga por novo empate para ser campeão. "Se perdermos o título, vai ficar estranho ser vice-campeão invicto", diz Adaílton Ladeira, técnico corintiano. A partida contará com alguns jogadores que já atuaram nas equipes "de cima". No Corinthians, Elton e Bobô são os mais conhecidos. No Palmeiras B, André Rocha é o único que já atuou entre profissionais. Mais do que o título, o objetivo dos dois treinadores é ajudar as equipes principais revelando jogadores. No Corinthians, Adaílton Ladeira, técnico campeão da Copa São Paulo de Juniores, já revelou jogadores que hoje estão no time de Tite, como o atacante Jô. Do atual time de juniores, Ladeira aponta como destaques o volante Carlão e o lateral-esquerdo Ronny. Coincidentemente os dois não jogarão: estão suspensos. Bruno Octávio e Wanderson são os substitutos. No Palmeiras B, comandado por Marcelo, ex-goleiro do Bragantino, os destaques são o meia Vinícius e o atacante Elias. Os dois já foram muito elogiados pelo técnico Estevam Soares e deverão fazer parte dos profissionais em 2005. O curioso é que quem decide o torneio é o time B, pois o ?principal? do Palmeiras foi eliminado na segunda fase.