Corinthians e Palmeiras confirmam jogos no Pacaembu

No encontro para promover um leilão beneficente para as vítimas da chuva que arrasou São Luiz do Paraitinga (até agora a Defesa Civil confirmou 64 mortos), os presidentes Andrés Sanchez e Luiz Gonzaga Belluzzo comemoraram a volta da partida para a capital, depois de três encontros seguidos em Presidente Prudente.

Além disso, disseram que este é um voto de confiança não só para os torcedores, como também para os clubes. "A iniciativa partiu da necessidade de valorizar o estádio de todos os paulistas", explicou Belluzzo, presidente do Palmeiras. "Combinamos que os visitantes terão uma participação maior que os atuais 10% e assim fazemos um apelo para que nossas torcidas deem um bom exemplo", completou.

Como o mando de campo da partida deste domingo é do Corinthians, os palmeirenses ficarão com os 7.500 lugares no tobogã, além de lugares mistos nas cadeiras numeradas. Quando o Palmeiras for o mandante, a situação se inverterá. A renda será dividida entre as duas equipes.

Com isso, os palmeirenses abrem mão de jogar no Palestra Itália por um problema de logística. Eles entendem que o Pacaembu é o melhor lugar para a chegada e saída de duas grandes torcidas.

"A rivalidade é só durante os 90 minutos. Temos que nos ajudar, nos unir e trabalharmos para que os dois cresçam. Corinthians x Palmeiras é muito importante para a cidade", afirmou Andrés Sanchez.