Corinthians e Palmeiras duelam em busca da afirmação Com campanhas irregulares, Corinthians e Palmeiras entram em campo neste domingo, no Morumbi, às 16 horas, para realizar o grande clássico da 11.ª rodada do Campeonato Paulista, que terá mais sete partidas. Quem perder, além de carregar o trauma de sucumbir diante do maior rival, praticamente dará adeus às chances de chegar às semifinais. No Palmeiras, o grande destaque será Edmundo, que retorna depois que o titular William foi afastado por causa de uma lesão. O técnico Caio Júnior, que disputa seu segundo clássico (enfrentou o Santos), praticamente manteve a formação que venceu o São Caetano, no último domingo. ?Eu sempre falei que este time estava no caminho. É o momento de deslanchar", contou o treinador. Do outro lado, a vitória na última quinta-feira sobre o Pirambu trouxe um pouco de alivio para a equipe. No entanto, uma derrota para o grande rival traria "nuvens negras" para o Parque São Jorge. "Será um jogo especial. Temos de mostrar empenho, que é característico do corintiano", contou Magrão, que enfrenta o Palmeiras pela 1.ª vez como jogador do Corinthians. Este será o clássico de número 325 entre as equipes. O Palmeiras leva uma pequena vantagem - são 115 vitórias palmeirenses, 112 vitórias corintianas e 97 empates. Santos pela ponta De olho na liderança, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro, neste domingo, às 18h10, contra o Paulista. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o que tem de melhor para tentar ´agradar´ aos torcedores. Os jogadores sabem que só vencer não basta e precisam voltar a jogar bem, o que não acontece desde a goleada por 4 a 1 contra o América. Dos titulares dos melhores momentos do Santos em 2007, Luxemburgo só não terá Pedro, cujos agentes não estariam dispostos a prorrogar até o dia 31 de dezembro o contrato que vence no dia 30 de abril. Em razão desse problema, o técnico antecipou a volta de Dênis, que ainda não atingiu o ritmo ideal após a cirurgia no joelho. Jogo em Bragança agita interior Duas das maiores surpresas do campeonato, Bragantino e Noroeste fazem o principal jogo entre as equipes do interior. O duelo acontecerá neste domingo, às 16 horas, no Estádio Marcelo Stefani. O time de Bragança Paulista tem 16 pontos, enquanto o Noroeste soma 21, quatro a menos que o líder Santos. Em outro jogo, a Ponte Preta tentará se recuperar diante do lanterna Santo Andre, que só conquistou dois pontos em dez jogos. Na luta contra o rebaixamento, o Sertãozinho receberá o Rio Claro, enquanto o Rio Branco pegará em casa o Grêmio Barueri. Marília x São Bento e América x Guaratinguetá são os outros jogos da rodada. Corinthians x Palmeiras Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho, Gustavo, Marinho e Carlão; Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Roger; Arce e Nilmar. Técnico: Emerson Leão. Palmeiras - Marcos; Edmílson, Dininho e Pierre; Wendel, Francis, Martinez, Valdívia e Leandro; Edmundo e Alemão. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo. Santos x Paulista Santos - Fábio Costa; Dênis, Antônio Carlos, Adaílton e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Rodrigo Tiuí e Marcos Aurélio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Rever, Fábio Gomes, Diogo e Leandrinho; Victor Santana e Gilsinho. Técnico: Vágner Mancini. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Horário - 18h10. Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos. Bragantino x Noroeste Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Mário, Moradei, Rubens e Andrezinho; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Ernani Germano; Deda, Hernani, Márcio Egídio e Edno; Vandinho e Bruno Mineiro. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Horário - 16 horas. Local - Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. América x Guaratinguetá América - André Zuba; Matheus, Eduardo Luiz e Marcos Paulo; Rafinha, Jamur, Marco Antonio, Du e Jefferson; Júnior Caruaru e Pedro Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Guaratinguetá - Edson Bastos; Alex Silva, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Célio (Léo Mineiro), Magal e Michel; Wagner Carioca e Leandro. Técnico: Toninho Cecílio. Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Horário - 16 horas. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Rio Branco x Barueri Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Ricardo; Josias, Rodrigo Pontes, Leonel e Rossini; Rodriguinho e Heraldo. Técnico: Ruy Scarpino. Barueri - Oliveira; Edylton, Anderson Marques, Ricardo Villa e Vinícius; Nenê Miranda, Júlio, Ivan e Thiago Humberto; Sinval e Pedrão. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Roger Arias da Cunha. Horário - 16 horas. Local - Estádio Decio Vitta, em Americana. São Bento x Marília São Bento - Rafael; Emerson, Cléber, Bruno Rocha (Fábio Lima) e Patrick; Everton, Thiago Almeida, Michel (Éder) e Davi; Sérgio Júnior e Washington (Anderson). Técnico: Freddy Rincón. Marília - Júlio César; Dedimar, Rogério e Leandro Camilo; Rafael Mineiro, Fernando, Max Carrasco, Camilo e Rodolfo Augusto; Wellington Amorim e Wellington Silva. Técnico: Lori Sandri. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Sertãozinho x Rio Claro Sertãozinho - Bruno; Ricardo Lopes, Erivelton, Eloy e Eder Gaúcho; Jaílson, Emerson, Leandro Carvalho e Paulo Santos; Márcio Mexerica e Alex Guerra. Técnico: Felício Cunha. Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Douglas Peruíbe e Wilson; Eric, Vieira, Daniel Rossi, Marcelinho e Alemão; Luciano e Carlinhos. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Horário - 16 horas. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho. Ponte Preta x Santo André Ponte Preta - Denis; André Cunha, Anderson Black, Anderson e Fernando; Ricardo Conceição, João Marcos, Pingo e Héverton; Finazzi e Wanderley. Técnico: Nelsinho Baptista. Santo André - Sérgio; Luis Henrique, Galeano (Lelo) e Alex Oliveira; Alexandre, William (Da Guia), Roger Bernardo, Léo e Pará; Sandro Gaúcho e Marcelo Régis. Técnico: Leandro Campos. Árbitro - Philippe Lombard. Horário - 18h10. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.