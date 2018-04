Corinthians e Palmeiras fazem clássico no Pacaembu

O time de Parque São Jorge não conta com seu maior craque. Com dores na coxa direita, o centroavante Ronaldo está sendo poupado para a estreia na Copa Libertadores e não joga. No lado alviverde, o zagueiro Léo e o meia Diego Souza ainda são dúvidas para o clássico.

A falta de um substituto minimamente próximo de Ronaldo faz o técnico Mano Menezes optar por um ataque veloz no Corinthians. E de baixa estatura. Nos treinos, Mano escalou na frente a dupla Jorge Henrique (1,69m) e Iarley (1,70m). Caso não use Danilo, que sentiu um desgaste após a estreia contra o Mirassol, a vaga pode ser de outro baixinho. O argentino Defederico (1,69m) foi testado ao lado de Tcheco.

Mas a opção do treinador não tem a ver com a estatura. De acordo com Mano Menezes, a estratégia é usar a velocidade do trio nos contra-ataques. "Pelas dimensões do campo, é preciso trabalhar mais rápido a bola, porque o adversário leva menos tempo para recompor a defesa".

Souza e Bill, os virtuais reservas imediatos de Ronaldo, não têm convencido e ficam como opção para o segundo tempo. A dúvida é a presença de Dentinho, que iniciou como titular na última partida e tem ganhado mais chances do técnico alvinegro.

No Palmeiras, Muricy Ramalho está com problemas para armar o time. Mano Menezes e Ricardo Gomes não sofrem na hora de escalar Corinthians e São Paulo, respectivamente. O treinador alviverde gostaria de estar na mesma posição dos rivais.

Muricy está inconformado com o número de jogadores lesionados no clube. Diego Souza, Léo e Cleiton Xavier sentiram dores musculares em apenas quatro rodadas. "Se ficar treinando e jogando no ritmo atual, vai estourar mesmo", alertou o técnico. "É o que está acontecendo. Os jogadores não estão preparados para esse ritmo".

Temendo novas contusões, Muricy foi obrigado a mudar a rotina de treinamentos. Nos dias seguintes aos jogos, os titulares só vão a campo para uma corridinha leve. Depois, nada de coletivos: apenas um treino tático ou técnico. "Não podemos pegar pesado", disse.

O treinador deve dar mais uma chance aos jovens: na zaga e no ataque. Gualberto e Joãozinho podem aparecer no time. "Se tiver de colocar os garotos, eles vão com confiança", afirmou Muricy. "Não importa que é clássico".