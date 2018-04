Corinthians e Palmeiras promovem leilão beneficente

Os presidentes de Corinthians e Palmeiras, Andrés Sanchez e Luiz Gonzaga Belluzzo, respectivamente, concederão uma entrevista coletiva às 11 horas desta quinta-feira, no Palestra Itália, para anunciar um leilão beneficente para ajudar a população de São Luiz do Paraitinga, cidade paulista castigada por fortes chuvas no final de 2009 e no início deste ano.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Serão leiloados dois uniformes de cada equipe. Nos do Corinthians constarão autógrafos de dois ídolos palmeirenses, o goleiro Marcos e o ex-meia Ademir da Guia. As camisas alviverdes terão a assinatura dos rivais Ronaldo e Rivellino. Todo o valor arrecadado será doado para as vítimas das enchentes.

Além disso, Belluzzo entregará a Sanchez uma placa em homenagem ao centenário do Corinthians, comemorado neste ano.