Corinthians e Palmeiras: só incerteza A temporada de 2002 começa neste domingo para Corinthians e Palmeiras com uma certeza: ambos precisam se redimir do vexame do ano passado, principalmente no segundo semestre, quando fracassaram no Campeonato Brasileiro e revoltaram seus torcedores. Mas a incerteza ronda a cabeça de palmeirenses e corintianos, pois o ano mudou, mas os elencos quase não foram reforçados. Leia mais no Estadão