Corinthians e Paulista ficam no 0 a 0 Tanto o Corinthians quanto o Paulista tiveram chances, mas ninguém conseguiu marcar gol e o jogo entre ambos ficou no 0 a 0 neste domingo à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo Campeonato Paulista. Com isso, o time da capital chega aos 13 pontos e o time do interior soma 14 pontos na classificação, ficando a 8 pontos do líder.