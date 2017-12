Corinthians e Ponte na final da B-3 Os times "B" de Corinthians e Ponte Preta vão decidir o título do Campeonato Paulista da Série B-3, equivalente à sexta divisão. Favoritos ao título os tradicionais clubes garantiram o acesso à Série B-2 na próxima temporada, neste domingo cedo, quando aconteceram os últimos jogos pelas semifinais. A final será decidida em dois jogos, o primeiro deles com mando da Ponte, em Sumaré, e o segundo no Parque São Jorge, onde o Corinthians manda seus jogos. O Corinthians "B" eliminou o Paulista de Caieiras, ao vencer por 2 a 0, na Fazendinha. No primeiro jogo, em Caieiras, tinha havido empate de 2 a 2. Apesar da vitória, o goleiro Carlão, do Corinthians, foi considerado o melhor jogador em campo. A Ponte Preta-Sumaré, jogando em Sumaré, garantiu a vaga na final e o acesso para a Série B-2 de 2002, com um empate em 3 a 3 contra o Montenegro de Avaré. A partida foi emocionante e definida ainda no primeiro tempo quando saíram todos os gols.