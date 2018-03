Corinthians: é proibido tomar cartões As expulsões têm sido fatais para o Corinthians. Na Copa Libertadores da América, o time caiu também em razão dos cartões vermelhos de Kléber, no primeiro jogo contra o River Plate, em Buenos Aires, e de Roger e Fabinho no jogo de volta, no Morumbi. No Campeonato Brasileiro, a história tem se repetido. Nas três vezes em que o Corinthians teve jogador expulso, o time perdeu: 3 a 0 para o Atlético-MG (Ânderson expulso); 2 a 1 para o São Paulo (Ânderson de novo); e 3 a 1 para o Atlético-PR (Moreno expulso). Leia mais no Jornal da Tarde