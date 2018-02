Corinthians e Santos na Vila; São Paulo pega Rio Branco Com a água chegando à cabeça e já quase sem ar para respirar. Esta é a situação do desesperado Corinthians no Campeonato Paulista. Vencer o líder Santos, dono do melhor ataque, hoje, às 21h45, na Vila Belmiro, é obrigação para manter as chances de classificação para as semifinais da competição. Missão difícil para um time acostumado a apanhar de rivais mais bem colocados. Em clássicos, só resultados negativos. Levou baile de São Paulo (3 a 1) e Palmeiras (3 a 0) neste Estadual. A disparidade entre os dois times é enorme: com 38 pontos, o Santos tem 14 pontos a mais que o Corinthians (24), além de 12 vitórias contra apenas sete do adversário desta noite. O Santos, ao contrário, vive excelente momento e leva amplo favoritismo na Vila, mesmo desfalcado dos titulares Kleber, Maldonado e Cleber Santana. ?Não vamos jogar para eliminar o Corinthians. O que existe é que o Santos vai disputar um jogo decisivo para terminar a fase em primeiro, para termos vantagens nas decisões?, comentou Vanderlei Luxemburgo. São Paulo aposta em garoto O lateral-direito Jackson, de apenas 18 anos, fará sua estréia no time principal do São Paulo que nesta quarta-feira, às 21h45, enfrenta o Rio Branco no Estádio do Morumbi. Para Muricy Ramalho, a entrada de Jackson foi uma necessidade. O treinador, que perdeu o zagueiro Miranda, suspenso, precisou mudar o esquema tático da equipe: jogará apenas com Alex Silva e Edcarlos. A rodada do Campeonato Paulista terá ainda outros sete jogos nesta noite. Na quinta, Palmeiras x América completam a tabela. O jogo que chama a atenção é Santo André x Juventus, onde o time do ABC, se perder, estará rebaixado para a Série A-2 SANTOS X CORINTHIANS Santos - Fabio Costa; Adailton, Antonio Carlos e Leonardo; Denis, Rodrigo Souto, Zé Roberto, Pedrinho e Carlinhos; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Corinthians - Jean; Marinho, Gustavo e Betão; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Amoroso e Wilson. Técnico: Emerson Leão. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 21h45. Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). TV - Band e Globo. SÃO PAULO X RIO BRANCO São Paulo - Rogério Ceni; Jackson, Alex Silva, Edcarlos e Jadilson; Hernanes, Richarlyson, Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer; Felipe, Josias, Rodrigo Pontes e Rossini; Leandro Love e Heraldo. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Horário - 21h45. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). TV - Pay-per-view. SÃO BENTO X GRÊMIO BARUERI São Bento - Rafael; Ferreira, Bruno Rocha e Claudinei Rincón; Vanderson, Mattos, Éverton, Ferdinando e Éder Richarts; Elias e Washington. Técnico: João Abelha. Grêmio Barueri - Oliveira; Édson, Nilton, Ricardo e Zeziel; André, Júlio, Giuliano e Luciano Gigante; Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Luciano Calabietto Quilichini. Horário - 20h30. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). RIO CLARO X MARÍLIA Rio Claro - Luis Henrique; Eric, Vagnão, Edilson e Alex Cazumba; Douglas Peruíbe, Vagner, Vieira e Chumbinho; Luciano e Miranda. Técnico: Paulo César Catanoce. Marília - Júlio César; Rogério, Dedimar e Leandro Camilo; Rafael Mineiro, Fernando, Camilo, Fabiano Gadelha e Alex Braz; Wellington Amorim e Basílio. Técnico: Lori Sandri. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Horário - 15 horas. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro (SP). BRAGANTINO X SÃO CAETANO Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Juliano e Luis Henrique; Júlio César, Moradei, Adriano, Neizinho e Andrezinho; Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Luis Maranhão, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Canindé e Douglas; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Horário - 20h30. Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista (SP). GUARATINGUETÁ X ITUANO Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Alê, Magal e Michel; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Ituano - Márcio; Jefferson, Diego, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Vander, Elionar e Sorato. Técnico: Edson Porto. Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Horário - 20h30. Local - Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP). SANTO ANDRÉ X JUVENTUS Santo André - Sérgio; Lelo, Luís Henrique e Cesinha; Alexandre, Ramalho, Galeano, Makelelê e Pará; Fabinho e Régis. Técnico: Roberval Davino. Juventus - Deola; Max Sandro, Renato e Levi; Ivan, Almir, Naves, Élder e João Paulo; Nunes e Rafael Silva. Técnico: Márcio Bittencourt. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Horário - 20h30. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). SERTÃOZINHO X NOROESTE Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Ceará, Emerson, Paulo Santos e Elias; Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Bonfim, Fábio e Edno; Deda, Márcio Egídio, Hernani e Bruno Campos (Luciano Bebê); Leandrinho (Otacílio Neto) e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Horário - 20h30. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP). PONTE PRETA X PAULISTA Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Émerson; Pingo, Ricardo Conceição, Dionísio, Héverton e Fernando; Finazzi e Roger. Técnico: Nelsinho Baptista. Paulista - Felipe; Marco Aurélio, Diego Padilha, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo e Fernando Diniz (Leandrinho); Gilsinho e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Árbitro - Elcio Paschoal Borborema. Horário - 19h30. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). TV - SporTV.