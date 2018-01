Corinthians e Santos podem ser punidos Corinthians e Santos podem ser punidos pela pedra que atingiu o goleiro Mauro no clássico de domingo, na Vila Belmiro. O TJD requisitou a fita do jogo e a encaminhou à Procuradoria, que deve indiciar o Corinthians, já que a pedra foi lançada por sua torcida, que estava atrás do gol de Mauro no segundo tempo do duelo. Se condenado, o Corinthians poderá ser punido com a perda de mando de um a três jogos no Paulistão. A questão que está envolvendo o Santos é saber de onde apareceu a tal pedra. Uma equipe da engenharia da FPF fará vistoria no estádio até o fim da semana. Se for comprovada a culpa do clube, o Santos pode ser multado e a Vila interditada até uma solução.